Приказ опубликовал «Владуправдор».

В апреле во Владимирской области ограничат движение большегрузов. Приказ опубликовал «Владуправдор».Так, с 1-го числа и до конца месяца, согласно постановлению, на региональных и межмуниципальных дорогах области можно будет проехать транспорту, осевая нагрузка которая не превышает восемь, шесть или четыре тонны – зависит от конкретного участка.Связано это с, так называемой, «просушкой». Такие ограничение вводятся каждый год из-за половодья ради сохранности дорог. Но указ не распространяется на автобусы, на перевозку продуктов, животных, топлива, а также на транспортные средства Министерства обороны РФ.Ознакомится с распоряжением и перечнем автодорог можно по .