В деревне Нестеренко Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном...

В деревне Нестеренко Владимирской области сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в частном жилом домеНочью 22 февраля 2024 года в деревне Нестеренко Камешковского района произошло возгорание частного жилого дома.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 160 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 11 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области