В Гусь-Хрустальном вынесен суровый приговор двоим фигурантам по делу о разбойном нападении и...

В Гусь-Хрустальном вынесен суровый приговор двоим фигурантам по делу о разбойном нападении и убийстве пенсионеркиВ отношении двоих жителей поселка Зеленый Дол, обвиняемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, вынесен приговор.20-летний молодой человек и его 23-летняя подельница признаны виновными в совершении несколько эпизодов преступлений.В июне 2021 года злоумышленники, находясь в нетрезвом виде, решили совершить нападение на пенсионерку, проживающую в поселке Зеленый Дол, с целью кражи денег."Согласно достигнутой договоренности, молодой человек должен был проникнуть в дом к потерпевшей, с помощью топора привести ее в бессознательное состояние, а затем открыть входную дверь подельнице, вместе с которой планировалось отыскать и похитить денежные средства, принадлежащие пенсионерке", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Реализуя задуманное, осужденный, взял топор, проник в дом к пожилой женщине и нанес ей топором удары по голове и телу, от которых потерпевшая потеряла сознание.После этого молодой человек покинул дом и сообщил своей напарнице о совершении разбойного нападения. Позже злоумышленники вернулись в дом к жертве и стали осматривать там сумки, пакеты, предметы одежды и мебели, но не обнаружив денег, покинули место преступления.Погибшая была обнаружена соседями, которые вызвали скорую помощь. При этом преступники, желая отвести от себя подозрения, помогли донести женщину на носилках до машины врачей.Однако, смерть женщины наступила в больнице, от открытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга."Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил молодому человеку наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, девушке – 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com