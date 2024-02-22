Частный жилой дом №10 в деревне Нестеренко в Камешковском районе сгорел дотла ночью 22 февраля. И все из-за неисправного холодильника. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС по области.

Частный жилой дом №10 в деревне Нестеренко в Камешковском районе сгорел дотла ночью 22 февраля. И все из-за неисправного холодильника. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС по области. Спасателей вызвали в 1:42. Судя по всему, тревогу забил хозяин дома, заметивший возгорание. К приезду пожарных огонь успел распространиться по деревянному дому на 160 квадратных метров. К