В Коврове организована проверка по факту обрушения крыши многоквартирного дома В ночь с 20-го на...

В Коврове организована проверка по факту обрушения крыши многоквартирного домаВ ночь с 20-го на 21-е февраля в микрорайоне «Ковров-2» произошло частичное обрушение крыши двухэтажного многоквартирного жилого дома N 2. Ковровской городской прокуратурой организованы проверочные мероприятия.На место выехали городской прокурор Максим Лёвин, его заместитель Дмитрий Хайбуллин, представители администрации города и другие.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, обрушение кровли произошло по центру дома на бетонное основание чердачного перекрытия.В ходе проверки установлено, что угрозы безопасности для жильцов дома не имеется. Администрацией города за счёт резервного фонда выделены деньги на ремонтные работы, которые планируется начать уже на днях.Восстановление нарушенных прав жильцов находится на контроле городского прокурора.Фото: пресс-служба областной прокуратуры