Жена пьяного водителя пыталась в прямом смысле отбить мужа у полицейских. Дело в том, что супруги на «Шевроле Нива» попали в аварию на улице Маяковского в Коврове. Полицейские заподозрили

Жена пьяного водителя пыталась в прямом смысле отбить мужа у полицейских. Дело в том, что супруги на «Шевроле Нива» попали в аварию на улице Маяковского в Коврове. Полицейские заподозрили водителя в пьяном вождении и хотели, чтоб мужчина прошел освидетельствование. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе прокуратуры. ДТП произошло 26 ноября прошлого года. Столкнулись «Лада Гранта»