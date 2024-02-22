В Патриотическом сквере власти хотят создать аллею памятников, посвященную 1000-летней истории владимирской земли. В минувшую среду губернатор области Александр Авдеев и мэр города Дмитрий

В Патриотическом сквере власти хотят создать аллею памятников, посвященную 1000-летней истории владимирской земли. В минувшую среду губернатор области Александр Авдеев и мэр города Дмитрий Наумов приняли участие в открытии интерактивной выставки «Про Героев», где установили портреты 29 Героев России. Помимо этого обсудили дальнейшие планы по развитию сквера, где и прозвучало предложение о создании аллеи, где