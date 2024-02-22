«Камаз» сбил 85-летнюю бабушку на регулируемом пешеходном переходе в Покрове. ДТП произошло 21 февраля около 10:40 на 103 км автодороги М-7, рассказали в пресс-службе ГИБДД. Большегрузом управлял

«Камаз» сбил 85-летнюю бабушку на регулируемом пешеходном переходе в Покрове. ДТП произошло 21 февраля около 10:40 на 103 км автодороги М-7, рассказали в пресс-службе ГИБДД. Большегрузом управлял 41-летний водитель. Он направлялся в Москву. Доехав до 103 км автодороги М-7, мужчина хотел свернуть направо на регулируемом перекрестке. Однако наехал на бабушку, которая переходила дорогу слева направо