Реконструкцией очистных сооружений сейчас занимаются в Собинском районе. Мощность очистных сооружений позволит чистить от загрязнений 14 тысяч кубометров воды в сутки. Об этом рассказал

Реконструкцией очистных сооружений сейчас занимаются в Собинском районе. Мощность очистных сооружений позволит чистить от загрязнений 14 тысяч кубометров воды в сутки. Об этом рассказал Александр Авдеев в соцсетях. На обновление сооружений выделено 1,1 миллиарда рублей. Подрядчик сотрудничает с белорусской компанией. Закончить работы им нужно будет до декабря. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Обновленные очистные сооружения будут