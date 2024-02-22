Информация об этом следует на официальном сайте администрации города.

В спортучреждениях Коврова отказались от продажи бахил. Информация об этом следует на официальном сайте администрации города оружейников. Решение было принято на прошедшем заседании комитетов по местному самоуправлению.«Прозвучал отчёт о том, что в спортивных учреждениях города бахилы посетителям будут не продавать, как раньше, а выдавать бесплатно», – сказано в пресс-релизе мэрии.Но при этом требование иметь с собой сменку остаётся. Когда решение вступит в силу – не уточняется.