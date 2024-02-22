Коллектив УФСИН России по Владимирской области пополнился тремя щенками немецкой овчарки. Собачки приехали из питомника служебного собаководства в Московской области. Ойра, Ода и Оливия

Коллектив УФСИН России по Владимирской области пополнился тремя щенками немецкой овчарки. Собачки приехали из питомника служебного собаководства в Московской области. Ойра, Ода и Оливия заменят овчарок, который уйдут на пенсию, рассказали в пресс-службе УФСИН. За каждой служебной собакой закреплен инструктор-кинолог. Он знает о питомце все, начиная от реакций собаки на любые внешние факторы и раздражители