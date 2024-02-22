В ближайшие выходные, 24 и 25 февраля, в региональной столице состоится XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku».

В ближайшие выходные, 24 и 25 февраля, в региональной столице состоится XV лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku». Об этом в своём рассказал глава города Дмитрий Наумов.По традиции мероприятие пройдёт в парке «Дружба». Ожидается, что на старты выйдут свыше 650 спортсменов из 40 субъектов РФ. Владимирцев приглашают приходить на состязания всей семьёй.