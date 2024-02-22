Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии города.

В зону СВО отправились 27 контрактников из Владимирской области. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии города.Проводить солдат пришли депутаты, священники, представители местного комиссариата, а также родные и близкие мужчин. Напутствовал их полковник Юрий Гусаров, Военный региональный комиссар, пожелав удачи.После того, как бойцы подписали документы с Министерством обороны РФ, они поедут в специальные учебные подразделения, после чего уже их распределят в зоны боевых действий.