Верные сотрудники: на службу УФСИН по Владимирской области поступили три щенка Три породистых...

"Верные сотрудники": на службу УФСИН по Владимирской области поступили три щенкаТри породистых щенка поступили на кинологическую службу УФСИН России по Владимирской области. Они заменят "ветеранов", которые уйдут на заслуженную "пенсию".Щенки прибыли из московского питомника служебного собаководства. Ойра, Ода и Оливия пройдут общий курс дрессировки, а затем специальный. В будущем они станут верными друзьями и соратниками сотрудников УФСИН.Для начала кинологи должны к ним присмотреться, чтобы понять, в каком деле они пригодятся больше. Например, любознательные непоседы подойдут для поиска наркотиков, а собаки- меланхолики - для обнаружения взрывчатых веществ.