Их объединили общее дело и легендарный космодром. 22 февраля исполнилось 60 лет Межрегиональной общественной организации ветеранов Байконура. Во Владимире тоже живут те, кто многие годы

Их объединили общее дело и легендарный космодром. 22 февраля исполнилось 60 лет Межрегиональной общественной организации ветеранов Байконура. Во Владимире тоже живут те, кто многие годы трудился и служил на космодроме. Для байконурцев и их семей юбилейная дата наполнена особым смыслом. Ветеранская организация была основана в 1964 году по инициативе начальника политотдела, героя СССР, генерала Михаила