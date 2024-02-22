«Вкусно, но грустно»: в 75 тысяч рублей обойдется владельцу кафе некачественная шаурма Управление...

«Вкусно, но грустно»: в 75 тысяч рублей обойдется владельцу кафе некачественная шаурмаУправление Роспотребнадзора по Владимирской области заинтересовалось кафе «Чайхана» после того, как там отравился мужчина.16 августа 2023 года клиент посетил точку общественного питания на улице Чайковского, где, вместе с шаурмой, приобрел пищевое отравление.После того, как ему понадобилась медицинская помощь, он решил обратиться в Роспотребнадзор.Управлением была проведена проверка на следующий день, - 17 августа, в ходе которой были установлены нарушения обязательных требований.События развивались быстро, и уже 18 августа потребитель явился в федеральную службу с просьбой обратиться в суд с защитой его прав.Ленинский районный суд города Владимира признал ИП "Рустамова" виновным, и приостановил деятельность кафе на 90 суток.В ходе расследования, суд решил удовлетворить требования пострадавшего мужчины в полном объеме, на 75 607 рублей.Решение в законную силу не вступило, и может быть обжаловано.Фото: freepik.com