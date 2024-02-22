Житель Владимира вогнал нож в грудь человеку, который хотел помочь ему встать из сугроба. Мужчина решил, что прохожий хочет подраться. Теперь фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы, рассказали в

Житель Владимира вогнал нож в грудь человеку, который хотел помочь ему встать из сугроба. Мужчина решил, что прохожий хочет подраться. Теперь фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы, рассказали в прокуратуре области. Все случилось 6 февраля 2023 года. Владимирец пил в одном из кафе города, как вдруг у него возник конфликт с другим посетителем заведения. Мужчины