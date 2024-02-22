Педагоги и работники культуры Владимирской области удостоены региональных наград.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, подписал указ о награждении ряда выдающихся специалистов медалями и знаками отличия. Награды были вручены по заслугам, достигнутым в трудовой сфере и многолетней преданной работе.Одной из награжденных стала Александра Сиротинская, главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея, удостоенная медали "За трудовые заслуги". За значительные достижения в педагогической и воспитательной деятельности наградой "Педагогическая слава земли Владимирской" была отмечена Анна Смыслова, преподаватель Муромской детской художественной школы имени И.С. Куликова.Кроме того, знаком "Великого князя Андрея Боголюбского" были отмечены Людмила Кусточкина, преподаватель Ковровской детской школы искусств имени М.В. Иорданского, за ее значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также Вера Романова, режиссер народного циркового коллектива "Арена смелых" Дворца культуры и техники "Родина" в городе Коврове, за ее многолетнюю плодотворную деятельность.