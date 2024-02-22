Троих молодых людей, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, задержали в Краснодарском крае. Владимирские полицейские работали в связке с бойцами Росгвардии на территориях

Троих молодых людей, подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, задержали в Краснодарском крае. Владимирские полицейские работали в связке с бойцами Росгвардии на территориях Тверской и Московской областей. Как сообщили в федеральном МВД, подозреваемым – от 18 до 25 лет. Молодые люди действовали в интересах украинских дистанционных аферистов. Сами задержанные не звонили людям, но при этом организовывали