Попали немец, француз и русский на необитаемый остров. Проходит день, второй..., а кушать-то хочется.... Они ненароком уже начали поглядывать друг на друга! Ну и на третий день немец и говорит:
-Не помирать же с голоду, засучивает рукав, и жертвует для всех троих своей рукой!
На следующий день француз пожертвовал своей ногой! Ну а русский в свою очередь, снимает штаны... Немец и француз облизываются, ручки потирают, и в один голос:
-М-м-м колбаски поедим...
А русский:
-Ишь вы размечтались, по йогурту и спать!!!
еще анекдот!