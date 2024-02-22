Учебное пособие «История земли Владимирской» для 5-6 классов уже подготовлено и скоро пойдет в печать. Это произойдет после экспертизы научно-педагогического сообщества, рассказали в

Учебное пособие «История земли Владимирской» для 5-6 классов уже подготовлено и скоро пойдет в печать. Это произойдет после экспертизы научно-педагогического сообщества, рассказали в пресс-службе правительства области. История охватывает период с древнейших времен до начала 16 века. Дети узнают, как начиналась история их родной земли и какое значение Владимирская земля имела для всей России. Составлением пособия