Спасатели, полицейские и сотрудники Юношеской автошколы провели в Патриаршем саду Владимира мероприятие «Дети и безопасность».

Спасатели, полицейские и сотрудники Юношеской автошколы провели в Патриаршем саду Владимира мероприятие «Дети и безопасность». Об этом 21 февраля рассказала ГУ МЧС России по региону.Ученикам городских образовательных учреждений объяснили правила поведения при пожаре и прочих ЧС. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели инструктаж по дорожной безопасности.Во время мероприятия школьникам дали примерить пожарную форму, а работники автошколы приготовили для ребят тематические пазлы и ребусы.