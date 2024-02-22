Об этом Александр Цыганский написал у себя в телеграм-канале.

Депутат Заксобрания призвал не пугаться сообщений о готовящихся терактах. Об этом Александр Цыганский написал у себя в телеграм-канале.Не так давно в родительских школьных чатах неизвестные отправили предупреждения о подготовке к ряду терактов в учебных учреждениях. Такие сообщения были зафиксированы в нескольких городах, не только во Владимире.По информации нардепа, данные посты были опубликованы украинскими спецслужбами. Такая информационная атака проводится, чтобы ввести население в панику.«Это очередная попытка запугать нас. Для психологического эффекта выбраны школьники, так как сотрудники ЦИПсО понимают, что такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся», – пишет депутат Владимирского Заксобрания.На данный момент УМВД И УФСБ никак не прокомментировало ситуацию.