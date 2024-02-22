Владимирский государственный университет подготовил ряд мероприятий ко Дню защитника...

Владимирский государственный университет подготовил ряд мероприятий ко Дню защитника ОтечестваИстория России через историю военного подвига. Дню защитника Отечества Владимирский государственный университет посвятил цикл мероприятий. Подробнее - в нашем сюжетеВоенный в четвертом поколении, ветеран спецназа, а сейчас учитель ОБЖ в одной из владимирских школ, Сергей Генералов объясняет студентам ВлГУ основы обращения с оружием. И обсуждает с будущими инженерами, как разработки ученых могут его улучшить.Сергей Генералов, ветеран СВО:- Я рассказываю, откуда оружие у нас появилось. Его хронологию, развитие от стандартного "АК" и, переходя к современному, "АК-12" и модели "АК-103".Оружие штурмовых групп, саперов, разведки, дроны, шлемы и бронежилеты, даже сухпаек. Все настоящее и осязаемое. Интерактивную выставку ВУЗ подготовил при поддержке Минобороны и молодежного центра г. Владимира.Студенты увидели оружие Великой Отечественной, Афганской войны кампании и современные модификации. Выставка – одна из площадок регионального форума "Герои нашего времени".Анна Юдина, сотрудник Координационного центра ВлГУ:- Благодаря взаимодействию Координационного центра и поддержки и помощи нашего ректора Анзора Михайловича, мы смогли сегодня создать уникальную площадку, на которой наши студенты, наши сотрудники и военные ведут самые честные разговоры.Для студентов встречи с действующими военнослужащими и ветеранами – это уникальная возможность узнать о значимых исторических событиях из первых уст.Анна Яковлева, студентка ВлГУ:- Скоро День защитника отечества, и понятно, что организуют такие мероприятия, интерактивы. Мне стало интересно. Мне захотелось пообщаться с военными.Выпускник ВлГУ, педагог-психолог и общественник Геннадий Прохорычев более полутора лет назад ушел добровольцем в зону СВО. Служил в медицинском батальоне. Студентам рассказал о фронтовых буднях, показал ролики. А главной темой встречи стала ответственность за настоящее и будущее своего государства.Геннадий Прохорычев, участник СВО:- Всегда надо, во-первых, исходить от интересов ребят. Но всегда интересны сами истории. Истории должны затрагивать душевные струны у самих ребят. Что-то им близко. Та или иная ситуация, та ситуация, в которой оказался тот или иной боец.Герои нашего времени есть не только на фронте, но и в тылу. Так, коллектив ВлГУ участвует в акциях "Вузы для фронта", "Мы вместе". Вклад преподавателей, молодых ученых и студентов в победу отметили на торжественном концерте.Ангелина Свищ "Вести-Владимир".