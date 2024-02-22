В Патриотическом сквере Владимира заработала интерактивная выставка «Про Героев».

В Патриотическом сквере Владимира заработала интерактивная выставка «Про Героев». Об этом рассказала регионального правительства.На выставке представлены образцы военной техники, а также портреты участников Великой Отечественной войны, СВО и конфликтов в Грузии и Сирии.Губернатор Александр Авдеев посетил Патриотический сквер и отметил, что в будущем здесь будут реализованы и другие проекты.«Среди задумок – разместить на одной из аллей бюсты известных владимирцев. Задача, которую мы для себя ставим – воплотить здесь всё многообразие исторической гордости», - приводит пресс-служба слова руководителя 33-го региона.