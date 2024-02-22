Двум юным жителям Владимирской области вынесли приговор по 6 статьям уголовного кодекса.

Закончилось рассмотрение дела двух молодых людей, обвиняемых суммарно в нарушении 6 статей Уголовного Кодекса Российской Федерации. По данным следствия и суда, в 2021 году пьяные подельники напали на жительницу Владимира пенсионного возраста с целью получения денег.Подозреваемый, на тот момент 17-летный юноша, забрался в дом к пенсионерке и нанёс тыльной стороной топора несколько ударов. Пострадавшую обнаружили соседи и вызвали скорую. Пенсионерка всё равно скончалась спустя месяц в больнице. Парочка ради отведения подозрений также присоединилась к группе спасателей и помогли донести свою жертву до кареты скорой помощи.В ходе следствия выяснилось, что парочка также угнала мопед и ограбила другую жительницу области. После нападения на жительницу Зелёного дола обвиняемых задержали. После рассмотрения дела, суд назначил 8,5 лет лишения свободы теперь уже 20-летнему парню и 7 лет лишения свободы 23-летней девушке. Приговор в законную силу не вступил и есть возможность обжалования.