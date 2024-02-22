Во Владимире троллейбусный маршрут №13 «улица Балакирева –ВЭМЗ», следующий по улице Мира, снова начнет ходить только по утрам и вечерам. Расписание изменится с 26 февраля, рассказали в

Во Владимире троллейбусный маршрут №13 «улица Балакирева –ВЭМЗ», следующий по улице Мира, снова начнет ходить только по утрам и вечерам. Расписание изменится с 26 февраля, рассказали в пресс-службе мэрии города. График поездок теперь будет выглядеть так: – отправление с улицы Балакирева: 6:03; 6:26; 7:17; 15.45; 16:24; – отправление от ВЭМЗ: 6:26; 6:51; 7:42: 16:12; 16:52.