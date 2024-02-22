Владимирских бойцов, проходящих службу в одной из воинских частей в прифронтовой зоне, навестила делегация земляков из Александровского, Киржачского и Судогодского районов.

Владимирских бойцов, проходящих службу в одной из воинских частей в прифронтовой зоне, навестила делегация земляков из Александровского, Киржачского и Судогодского районов. Об этом рассказала регионального правительства.Военнослужащим привезли партию помощи, в том числе пиломатериалы, топливные брикеты и необходимые в быту предметы. Кроме того, ТД «Мебельная фабрика» передал бойцам экскаватор, который можно использовать для рытья укрытий. Также солдаты получили письма от детей.Отмечается, что члены делегации встретились с командирами и узнали условия службы земляков.