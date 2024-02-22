Владимирского корреспондента наградили на фестивале масс-медиа
Союз журналистов подвел итоги...
Владимирского корреспондента наградили на фестивале масс-медиа
Союз журналистов подвел итоги ежегодного, 24 фестиваля масс-медиа. Традиционный бал прессы в этом году решено не проводить. Но победителей отметили.
Шестерых лучших журналистов области наградили дипломами в нескольких номинациях. Трофей "за верность профессии" взяла и наш корреспондент, - Вера Куликова.
Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:
- Вера Куликова - это особая стать, это наша особая любовь. Человек, который верен профессии на протяжении многих лет. Самое главное, - она верна своей фирме, ГТРК Владимир.
Путь Веры Куликовой в журналистику начался с работы у радиомикрофона. По окончании университета, она устроилась на ГТРК "Владимир", еще не зная, что обрела второй дом.
Вера Куликова признается: была возможность уехать покорять столицу, но она осталась верна областному телевидению. В профессии и в компании уже 35 лет. Каждый день - новые темы, интересные герои, и их не менее интересные истории.
Вера Куликова, корреспондент ГТРК "Владимир":
- Нет абсолютно одинаковых людей и человеческих судьб...Люди такие потрясающие встречаются, что думаешь "Боже мой, такого не может быть!" И я в них влюбляюсь.