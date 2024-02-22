В прошлом году мужчина отравился шаурмой в ресторане «Чайхана».

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, мужчина посетил «Чайхану» летом прошлого года. В заведении он приобрёл шаурму, а на следующий день попал в больницу. Роспотребнадзор начал проверочные мероприятия, в ходе которых были обнаружены нарушения, для устранения которых в суд был направлен иск.Суд признал предприятие виновным в административном правонарушении и приостановил деятельность заведения на три месяца. Таже было принято решение взыскать с продавца компенсацию и штраф на общую сумму более 75 тысяч рублей. Требования суда удовлетворены в полном размере. Решение суда не вступило в законную силу.