Власти города опубликовали отзывы жителей о планировке гаражных кооперативов в микрорайоне Сельцо.

Во Владимире закончилось общественное обсуждение застройки микрорайона Сельцо. На сайте администрации города опубликовали реакцию жителей города к предоставленному плану. Всего отзывов насчитывается 86 и все они крайне несогласны с тем, как будет проведена застройка гаражного кооператива.Согласно плану, после 2033 года вместо железных боксов за трассой Р-132 рядом с бульваром Художника Иванова должен появиться новый микрорайон. На 56 гектарах власти хотели разместить несколько пятиэтажек и девятиэтажек, что не понравилось владельцам гаражей.Жильцы недовольны тем, что после сноса гаражей тысячи автомобилей будут вынуждены стоять во дворах и на улицах. Парковочных мест на такое количество не рассчитано. Общественное обсуждение продлено до 7 марта.