Пес по кличке Спартак 3 года просидел в пустой квартире в Добром, заваленной мусором и фекалиями. Если бы хозяева не собрались продавать ее, страшно представить, какая судьба ждала бы собаку.

Пес по кличке Спартак 3 года просидел в пустой квартире в Добром, заваленной мусором и фекалиями. Если бы хозяева не собрались продавать ее, страшно представить, какая судьба ждала бы собаку. Одна из спасительниц Спартака Юлия Буйницкая рассказала «Шестому каналу», с чем волонтерам пришлось столкнуться и как пес себя чувствует сейчас. Юлия – волонтер приюта «Дорога