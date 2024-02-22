Во Владимире по вине водителя легковушки произошло ДТП с участием двух городских автобусов 21...

Во Владимире по вине водителя "легковушки" произошло ДТП с участием двух городских автобусов21 февраля 2024 года вечером на Большой Нижегородской улице, водитель легкового автомобиля вывел из работы 2 городских автобуса, следовавших по маршрутам №152 и №15. Об этом сообщается в группе «PRO Транспорт» Владимир News.По сообщению УМВД ГИБДД России по Владимирской области, водитель автомобиля «Chevrolet» при перестроении не предоставил преимущество автобусу «Mercedes», совершил с ним столкновение, затем задел другой автобус «Zhongtong».Обошлось без пострадавших.Фото: «PRO Транспорт» Владимир News