Руководителя подрядной организации ООО «Классик», выполнявшей ремонт многоквартирных домов во Владимире, привлеки к административной ответственности за несвоевременное проведение работ.

Руководителя подрядной организации ООО «Классик», выполнявшей ремонт многоквартирных домов во Владимире, привлеки к административной ответственности за несвоевременное проведение работ. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В 2022 году с подрядчиком заключили контракт на капремонт крыш МКД №82 по улице 1-й Пионерской и №44 по улице Стасова. Работы должны были завершиться в июне прошлого года, однако организация не уложилась в срок.В итоге виновное лицо оштрафовали на сумму более 166 тыс. рублей.«После вмешательства прокурора работы по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов выполнены в полном объеме», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.