“Продам торговый центр” – такое объявление появилось на сайте “Авито”. Речь идет о ТЦ “Копеечка”, который располагается по адресу Большая Нижегородская, 88А. Помещение

“Продам торговый центр” – такое объявление появилось на сайте “Авито”. Речь идет о ТЦ “Копеечка”, который располагается по адресу Большая Нижегородская, 88А. Помещение площадью 6,5 тысяч квадратных метров продается за 455 миллионов рублей. Как написано в объявлении, этот торговый центр – “Отличный вариант для инвестирования – площадь с готовыми арендаторами.” Так почему же тогда здание