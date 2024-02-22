Традиционная 15-ая лыжная гонка памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва пройдёт в парке «Дружба» в эти выходные. В лыжном марафоне примут участие 650 спортсменов из 40 регионов

Традиционная 15-ая лыжная гонка памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва пройдёт в парке «Дружба» в эти выходные. В лыжном марафоне примут участие 650 спортсменов из 40 регионов страны. Организаторы приготовили участникам разнообразные дистанции – от марафонской в 50 км до подростковых и детских. Дистанция для самых маленьких, которая называется «гонка малышей» составит 1 километр. На маршрутах