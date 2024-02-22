Во Владимире состоялось Окружное заседание татарских общественных организаций Во Владимире...

Во Владимире состоялось Окружное заседание татарских общественных организацийВо Владимире состоялось Окружное заседание татарских общественных организаций Центрального Федерального округа.На встрече собрались участники всемирного конгресса татар. Каждое подразделение центрального федерального округа отчиталось о своей работе. Всего в области насчитывается 28 национальных общественных объединений. Деятельность каждого направлена на сохранение собственных культуры, ценностей, языка и фольклора. А также восстановление и сохранение многонациональной истории народов на Владимирской земле.Региональная общественная организация "Автономия татар Владимирской области" действует с 2009 года. А с 2012, на регулярной основе, во Владимире проходят дни татарской культуры при взаимодействии творческих коллективов города и республики.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Правительство региона поддерживает инициативы татарских общественных организаций, творческие проекты ежегодно получают субсидию из областного бюджета. В регионе на постоянной основе проводятся мероприятия для знакомства с культурой, с обычаями татарского народа.Рустэм Ямалеев, президент Национального конгресса татар и тюркских народов:- Вот эти землячества здесь - это надо сохранять. Потому что на фоне фольклора мы воспитываем духовность у молодежи. Мы можем с вами строить космические и воздушные корабли, но если у нас будет бездуховная, пустая молодежь, - тогда смысла, смысла от этого нет.