Во Владимире троллейбус №13 будет работать только в утренние и вечерние часы С 26 февраля 2024...

Во Владимире троллейбус №13 будет работать только в утренние и вечерние часыС 26 февраля 2024 года троллейбусный маршрут №13 «ул. Балакирева - ВЭМЗ», следующий по ул. Мира, будет работать только в утренние и вечерние часы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. Троллейбусы будут следовать по следующему расписанию:- отправление с ул. Балакирева: 6:03; 6:26; 7:17; 15.45; 16:24.- отправление от ВЭМЗ: 6:26; 6:51; 7:42: 16:12; 16:52.Начальник управления транспорта и связи администрации города Владимира Юрий Иванов отметил, что на сегодняшний день ситуация с работой автобуса № 23 нормализовалась, а дневные рейсы на троллейбусном маршруте №13 были введены в дополнение к существующим автобусным для улучшения транспортного обслуживания района ДДюТ.Напоминаем, что троллейбусы под №13 следуют по маршруту:В прямом направлении: ул. Балакирева - Школа № 2 - ул. Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский проспект - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры Молодежи - ул.Северная — ВЭМЗ.В обратном направлении: ВЭМЗ - ул.Северная - Дом культуры Молодежи - ул.Полины Осипенко - рынок "Ополье" - ул.Мира - Музей природы - Октябрьский проспект - Родник - Поворот на ДТЮ - Студенческий городок - Марьинка - Педагогический институт - ул.Красноармейская - Школа № 2 — ул.Балакирева.Ранее мы рассказывали, с целью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Энергетик, было принято решение по введению дополнительных рейсов автобусного маршрута 29С.Фото: администрация города Владимира