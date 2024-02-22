Во Владимире учитель английского языка, ударивший по голове 13-летнего ученика, стал фигурантом...
Во Владимире учитель английского языка, ударивший по голове 13-летнего ученика, стал фигурантом уголовного дела
Во Владимире по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав учащегося в школе № 33 областного центра.
Прокуратурой города Владимира организована проверка по информации, распространённой в социальных сетях о нанесении учителем школы № 33 областного центра побоев тринадцатилетнему ученику.
Установлено, что 21 февраля 2024 года во время урока английского языка в седьмом классе возник конфликт между преподавателем и учеником из-за нарушения дисциплины. Впоследствии педагог нанёс ему несколько ударов по голове.
По результатам служебной проверки, вынесено решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения.
"Материалы проверки направлены прокурором в следственный орган, по результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение работником образовательной организации обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Расследование дела находится на контроле городской прокуратуры.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры