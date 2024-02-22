36-летнего и 48-летнего мужчин подозревают в покушении на кражу нефти в особо крупном размере на территории Александровского района.

36-летнего и 48-летнего мужчин подозревают в покушении на кражу нефти в особо крупном размере на территории Александровского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что граждане нелегально подключились к нефтепроводу и через шланг перегоняли продукт в специальную ёмкость, установленную на самосвале. Нефть мужчины отвозили в ангар, чтобы после продать.«Таким образом злоумышленники пытались похитить не менее 43 тонн транспортируемой нефти на общую сумму более 1,7 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Расследование продолжается. Фигуранты находятся под стражей.