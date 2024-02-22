В Коврове обрушилась крыша многоквартирного дома.

Региональная прокуратура по Владимирской области сообщает о рушащихся крышах жилых зданий. Провалы происходят из-за неубранного снега. Сегодня крыша не выдержала у жилого многоквартирного строения №10, находящегося в микрорайоне Ковров-2.Происшествие случилось ночью с 20го февраля на 21. На место выезжали городской прокурор и представители правительства Коврова. Выяснилось, что дом не расселяли, но обрушение задело лишь чердачное перекрытие. Пострадавших нет.Власти города Коврова сообщают, что ремонт начнут сегодня. На починку крыш города отложено около 4 миллионов рублей.