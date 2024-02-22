Вспышка на Солнце: ждать ли жителям Владимирской области негативных последствий? Две мощных...

Вспышка на Солнце: ждать ли жителям Владимирской области негативных последствий?Две мощных вспышки балла Х произошли на Солнце 22 февраля 2024 года.Первый взрыв случился ночью, в 2 часа, и имел силу в 1,8 баллов. Он является третьим по интенсивности в этом году.Вторая вспышка произошла уже в 9 утра, она оказалась немного меньше предыдущей и составила 1,7 балл.Метеовести сообщили, что во время обоих событий в межпланетное пространство были выброшены крупные объемы солнечной массы с высокими скоростями.Такие события – большая редкость. С начала 2024 года Солнце произвело уже 5 взрывов высшей силы, и все - незначительно далеко от Земли. Тот факт, что звезда способна выдать две мощные вспышки подряд, говорит о ее переходе в состояние чрезвычайно высокой активности.Главный вопрос, - как это повлияет на Землю? Выброшенные плазменные облака пролетают мимо нашей планеты, хоть и очень близко. Геомагнитные и технологические последствия минимальны.Фото: freepik.com