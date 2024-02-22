Вас оскорбили в чате? Нанесли вред деловой репутации? Или про вас опубликовали ложную информацию? Возможно, вы не сдержались и оскорбили кого-то? Что делать в такой ситуации? Как защитить свои

Вас оскорбили в чате? Нанесли вред деловой репутации? Или про вас опубликовали ложную информацию? Возможно, вы не сдержались и оскорбили кого-то? Что делать в такой ситуации? Как защитить свои права, рассказал адвокат Алексей Фролов. Контакты:Адвокат Алексей Фролов: тел.+79157523710Адрес: г. Владимир, ул. Ильича, д. 6 Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама адвоката Фролова АлексеяERID: 2VtzqxZWQLq