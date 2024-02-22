Трехзначное число на ценниках в магазине – с декабря прошлого года россиянам пришлось привыкать к новым суммам в чеке – резкое подорожание яиц и мяса курицы вызвало много вопросов. «Яичный
<a href="https://33live.ru/novosti/22-02-2024-yajca-pochemu-podorozhali-naskolko-podesheveli-i-skolko-budut-stoit-v-budushhem.html" target="_blank">Яйца: почему подорожали, насколько подешевели и сколько будут стоить в будущем?</a> - Трехзначное число на ценниках в магазине – с декабря прошлого года россиянам пришлось привыкать к новым суммам в чеке – резкое подорожание яиц и мяса курицы вызвало много вопросов. «Яичный
[url=https://33live.ru/novosti/22-02-2024-yajca-pochemu-podorozhali-naskolko-podesheveli-i-skolko-budut-stoit-v-budushhem.html]Яйца: почему подорожали, насколько подешевели и сколько будут стоить в будущем?[/url] - Трехзначное число на ценниках в магазине – с декабря прошлого года россиянам пришлось привыкать к новым суммам в чеке – резкое подорожание яиц и мяса курицы вызвало много вопросов. «Яичный