Трехзначное число на ценниках в магазине – с декабря прошлого года россиянам пришлось привыкать к новым суммам в чеке – резкое подорожание яиц и мяса курицы вызвало много вопросов. «Яичный

Трехзначное число на ценниках в магазине – с декабря прошлого года россиянам пришлось привыкать к новым суммам в чеке – резкое подорожание яиц и мяса курицы вызвало много вопросов. «Яичный бум» разгорался постепенно – первые незначительные повышения в цене за десяток куриных яиц можно было заметить осенью прошлого года. А дальше за полётами стоимости было