Перед судом предстанет жительница Коврова.

Перед судом предстанет жительница Коврова. Даму обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года в Коврове. Полицейские пригласили одного из участников ДТП в машину для освидетельствования на состояние опьянения. Однако мужчина попытался помешать стражам порядка выполнять служебные обязанности и был задержан. В это время вмешалась жена водителя, которая ударила сотрудника ДПС рукой и ногой.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.