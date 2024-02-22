Жители микрорайона Лунёво во Владимире просят наладить уборку дорог В нашу редакцию обратились...

Жители микрорайона Лунёво во Владимире просят наладить уборку дорогВ нашу редакцию обратились жители микрорайона Лунёво областной столицы. Люди просят наладить качественную уборку дорог в этой территории.По словам жителей, по краю трассы образовалась ледяная колея, которая уже стала причиной не одной аварии. Дорога в снегопады становится однополосной, школьный автобус едва разъезжается с машинами.Беспокоятся лунёвцы, что в отдаленные участки микрорайона не смогут доехать специальные службы. Как сообщили "Вестям", в Центре управления городскими дорогами, только накануне к зимней уборке привлекли 48 единиц техники.В центре внимания - отдаленные территории. Накануне грейдер направили в микрорайоны, в том числе в Лунёво. И, как сообщили нам сегодня жители, начались и работы по отбивке льда.