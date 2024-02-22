Жительница Коврова напала на сотрудника ДПС Перед судом предстанет жительница Коврова, которая...

Жительница Коврова напала на сотрудника ДПСПеред судом предстанет жительница Коврова, которая обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.В ходе патрулирования в ноябре 2023 года сотрудники ДПС ГИБДД «Кировский» заметили дорожно-транспортное происшествие и остановились для выяснения обстоятельств.Одним из участников ДТП оказался нетрезвый мужчина, которому предложили проследовать в служебную машину, на что тот отказался и стал проявлять агрессию.Сотрудники полиции задержали «дебошира». Но в этот момент в дело вступила его 43-летняя супруга, которая, не смирившись с действиями инспекторов ДПС, стала наносить одному из них удары ногами и руками.«Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Коврова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской областиФото: freepik.com