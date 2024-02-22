Перед судом предстанет 31-летний житель посёлка Никологоры Вязниковского района.

Перед судом предстанет 31-летний житель посёлка Никологоры Вязниковского района. Молодого человека обвиняют в краже денег с банковской карты приятеля. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в декабре. Правоохранители выяснили, что никологорец пригласил к себе друга для совместного распития спиртных напитков. Утром гость ушёл на работу, но оставил телефон, в котором было установлено мобильное приложение банка. Обвиняемый воспользовался забывчивостью собутыльника и перевёл часть средств на свой счёт.Когда приятель спохватился и пришёл за телефоном, то мужчина сказал, что ничего не видел. Потерпевший ушёл, а обвиняемый снял у приятеля остальные деньги. В общем счёте он забрал свыше 33 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.