Разыскивается без вести пропавший житель Ковровского района Никитин Сергей Валерьевич.

Управлением уголовного розыска УМВД России по Владимирской области разыскивается без вести пропавший житель Ковровского района Никитин Сергей Валерьевич, 18.11.1974 г.р.Приметы: рост 165-175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темного цвета, обувь 42-43 размера.Был одет: зимняя куртка зеленого цвета с капюшоном, зеленые джинсы, джемпер, ботинки черного цвета.По имеющейся информации, может передвигаться на автомобиле «Рено Сандеро» белого цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 8 920 902 07 77.