Разыскивается без вести пропавший житель Ковровского района Никитин Сергей Валерьевич.
Управлением уголовного розыска УМВД России по Владимирской области разыскивается без вести пропавший житель Ковровского района Никитин Сергей Валерьевич, 18.11.1974 г.р.
Приметы: рост 165-175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темного цвета, обувь 42-43 размера.
Был одет: зимняя куртка зеленого цвета с капюшоном, зеленые джинсы, джемпер, ботинки черного цвета.
По имеющейся информации, может передвигаться на автомобиле «Рено Сандеро» белого цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 8 920 902 07 77.