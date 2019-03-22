За 2 года неравнодушные жители региона нанесли на карту 720 убитых дорог
За 2 года неравнодушные жители региона нанесли на карту 720 убитых дорог
Какие дороги Владимирской области оказались самыми «убитыми» весной 2019 года? Активисты назвали ТОП-10, который составили по результатам голосования граждан на интерактивной карте .
Напомним, что любой житель региона может самостоятельно выразить недовольство качеством дорог в области и прислать фото того или иного участка, требующего ремонта. На интерактивной карте каждый желающий может оставить информацию о плохом состоянии дорог. За 2 года неравнодушные жители Владимирской области нанесли на карту 720 убитых дорог — федеральных, региональных, муниципальных, общей протяжённостью 578 километров.
В план дорожных работ на 2019 год включили дороги, которые жители региона признали самыми убитыми на сегодняшний день. Граждане отдали свои голоса за ремонт дорог на улицах Малеева, Лопатина, Урожайной и Абельмана в городе Коврове. Также в список попали Октябрьский проспект и улица Кабельщиков в городе Кольчугино. Во Владимире отремонтируют дорогу на улице Совхозной, а в Суздальском районе — улицы в селах Горицы и Цибеево. Кроме этого, в «чёрный список» вошла и дорога 17Н-29 в городе Гусь-Хрустальный.
А летом 2019 года наметили работы по реконструкции дороги с подъездом к ТСЖ «ОМЕГА-1» по улице Растопчина во Владимире. Городские власти данный участок не обслуживают. Однако дорога разбита, у неё нет водоотводов и ливневой канализации.