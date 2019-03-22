За 2 года неравнодушные жители региона нанесли на карту 720 убитых дорог

За 2 года неравнодушные жители региона нанесли на карту 720 убитых дорогКакие дороги Владимирской области оказались самыми «убитыми» весной 2019 года? Активисты назвали ТОП-10, который составили по результатам голосования граждан на интерактивной карте .Напомним, что любой житель региона может самостоятельно выразить недовольство качеством дорог в области и прислать фото того или иного участка, требующего ремонта. На интерактивной карте каждый желающий может оставить информацию о плохом состоянии дорог. За 2 года неравнодушные жители Владимирской области нанесли на карту 720 убитых дорог — федеральных, региональных, муниципальных, общей протяжённостью 578 километров.В план дорожных работ на 2019 год включили дороги, которые жители региона признали самыми убитыми на сегодняшний день. Граждане отдали свои голоса за ремонт дорог на улицах Малеева, Лопатина, Урожайной и Абельмана в городе Коврове. Также в список попали Октябрьский проспект и улица Кабельщиков в городе Кольчугино. Во Владимире отремонтируют дорогу на улице Совхозной, а в Суздальском районе — улицы в селах Горицы и Цибеево. Кроме этого, в «чёрный список» вошла и дорога 17Н-29 в городе Гусь-Хрустальный.А летом 2019 года наметили работы по реконструкции дороги с подъездом к ТСЖ «ОМЕГА-1» по улице Растопчина во Владимире. Городские власти данный участок не обслуживают. Однако дорога разбита, у неё нет водоотводов и ливневой канализации.