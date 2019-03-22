Служба безопасности Украины заявила, что задержала жителя Харькова, якобы завербованного российскими спецслужбами, который пытался устроить теракт в метро.

Служба безопасности Украины заявила, что задержала жителя Харькова, якобы завербованного российскими спецслужбами, который пытался устроить теракт в метро, передает "Интерфакс".Мужчина должен был установить на станции "Индустриальная" взрывное устройство. Теракт привел бы не только к большим человеческим жертвам, но и дестабилизировал бы ситуацию на Украине накануне выборов, говорится в сообщении СБУ."Представители спецслужб РФ" якобы передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 грамм в тротиловом эквиваленте, которое приводилось в действие телефонным звонком. Исполнитель купил гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить бомбу, но украинским спецслужбам удалось изъять из тайника взрывное устройство и заменить его на муляж.За свою "работу" исполнитель получил 15 тысяч долларов, отмечается в сообщении.